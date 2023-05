Servidores públicos faziam eleitores posarem para fotos com santinhos, diz PF

A ação, que cumpriu 16 mandados de busca e apreensão em Macapá, também investiga o transporte ilegal de eleitores no dia das eleições 2022.

Da REDAÇÃO

A Polícia Federal cumpriu, nesta terça (16), 16 mandados de busca e apreensão em vários bairros de Macapá e outros dois municípios, a maioria em endereços de servidores públicos investigados por crimes eleitorais no Amapá. As ordens judiciais foram cumpridas com o apoio do Bope, Força Tática e 6º Batalhão da Polícia Militar.

As irregularidades teriam favorecido dois candidatos a deputado estadual e federal na eleição de 2022.

Além dos Bairros Zerão, Centro, Universidade, Marabaixo, Buritizal, Novo Buritizal, Jardim Marco Zero, Equatorial, Laguinho, Congos e São Lazaro, em Macapá, os policiais também ‘visitaram’ residências nos municípios de Santana e Laranjal do Jari.

Na capital, um desses endereços foi a casa do vereador Pedro DaLua, que foi candidato a deputado federal nas últimas eleições.

A ação policial é chamada de Operação Preposto, que é um desdobramento da Operação Maquilagem, deflagrada em outubro do ano passado, e que apura um suposto esquema de compra de votos e captação de pessoas para candidaturas femininas fraudulentas com recursos do fundo partidário.

Na operação desta terça, a PF investiga o transporte irregular de eleitores e violação de sigilo do voto. Segundo o apurado, os servidores públicos que ajudavam na campanha dos dois candidatos, além de transportar eleitores em troca de voto, ainda faziam com que os eleitores posassem para fotos junto com ‘santinhos’ – uma forma de comprovar que estariam dando apoio aos candidatos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, transporte irregular de eleitores e violação do sigilo do voto.