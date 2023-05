Síndrome gripal: 3 crianças morrem no Amapá

UTI do Hospital da Criança e do Adolescente. Óbito mais recente ocorreu na madrugada desta segunda, 15

Por SELES NAFES

Três crianças internadas no Hospital da Criança e do Adolescente (HCA) do Amapá morreram nos últimos três dias, confirmou a Secretaria de Saúde do Amapá no início da tarde desta segunda-feira (15). A mais recente faleceu hoje de madrugada, e a suspeita é de que todos os óbitos estão relacionados à síndrome gripal.

A primeira morte foi registrada no dia 13 de maio. A criança tinha apenas dois anos, e era natural de Macapá. A segunda morte foi de uma criança de 4 anos que veio de Pedra Branca do Amapari, a 180 km de Macapá, no dia 14. Nesta madrugada, um bebê de apenas um mês, transferido de Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá, também faleceu.

Em todos os casos, os sintomas eram da síndrome gripal, mas apenas o primeiro paciente teve o diagnóstico confirmado até agora. O painel viral feito em laboratório do Amapá confirmou que a criança tinha a gripe Influenza A.

Amostras das outras duas crianças foram enviadas para o Instituto Evandro Chagas, em Belém, e ainda não têm previsão de retornarem com os resultados. No entanto, os sintomas eram os mesmos das duas primeiras vítimas: febre persistente muito alta e dificuldade de respirar, entre outros.

Por volta de 12h30, o governo do Amapá dará uma entrevista coletiva para anunciar medidas após a decretação do estado de emergência na saúde, anunciado no último sábado (13).

O governo está orientando a população a levar os filhos imediatamente a unidades básicas de saúde dos bairros, onde os médicos irão decidir quais casos devem ser tratados na rede hospitalar.