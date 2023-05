Veja a análise do famoso Salmo 23

Compartilhamentos

Bom dia! O rei Davi se comparava a uma ovelha que quando estava afastada do pastor ficava desamparada. No famoso Salmo 23, ele declara isso: “O Senhor é o meu pastor”. Veja a análise deste lindo salmo e como ele era usado como canção pelo povo de Israel. O texto mostra que a jornada de todo o filho de Deus só termina quando ele chega à casa do Pai.