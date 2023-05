Veja a análise de Jó 41

Bom dia! Muitos fieis são ensinados a ter medo de Deus. O temor, no entanto, é um sentimento muito diferente. O temor é o respeito, a obediência ao Criador. Em Jó 41, Deus apresenta um crocodilo e uma série de perguntas ao protagonista que nos faz entender que não devemos ter medo do Senhor. O sentimento deve ser outro. Veja a análise desta sexta-feira (5) e tenha um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!