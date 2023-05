Surto de gripe: Estado libera R$ 2,7 mi para reforçar saúde dos municípios

Recursos são para os 16 municípios promoverem ações de combate ao surto de síndromes respiratórias.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Governo do Amapá anunciou, nesta tarde (25), R$ 2,7 milhões para os 16 municípios promoverem ações de combate ao surto de síndromes respiratórias.

Nesta sexta-feira (26), o governador Clécio Luís (SD) vai reunir com os prefeitos para fazer o repasse dos recursos. O investimento faz parte do pacote de medidas do Governo do Amapá para o enfrentamento da situação de emergência na saúde pública.

Os recursos serão repassados em duas parcelas e o valor é de acordo com o índice populacional. Da Região Metropolitana, Macapá receberá mais de R$ 900 mil, enquanto Santana ficará com cerca de R$ 330 mil, e Mazagão com mais de R$ 143 mil.

Os valores vão ajudar na assistência farmacêutica, com a aquisição de medicamentos e insumos, e na atenção primária.

Os municípios vão poder definir a utilização dos recursos, que podem servir, por exemplo, para contratação de profissionais e compra de equipamentos de proteção individual.

O governador também deve anunciar novidades sobre entrega de doses de vacinas contra a Influenza para aumentar intensificar as campanhas. Apenas os municípios de Amapá e Calçoene estão perto da meta que é 90% da população imunização.