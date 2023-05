Surto de gripe: HU anuncia 10 UTIs pediátricas e mais 20 leitos infantis

Ebserh, que administra o HU, já publicou um edital convocando profissionais voluntários para atuarem na unidade.

O Hospital Universitário (HE) da Universidade Federal do Amapá (Unifap) anunciou, nesta tarde de sexta-feira (19), a abertura de 20 leitos de enfermaria e 10 leitos pediátricos de UTI para auxiliar no enfrentamento à crise de síndromes grupais que já matou 3 crianças no estado.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), administradora do HU, localizado na zona sul de Macapá, também enviará 15 respiradores, camas hospitalares e convocou profissionais voluntários para se deslocarem ao Amapá por um período de até 20 dias.

O esforço para estruturação e ampliação emergencial dos serviços conjunto com o Ministério da Saúde, a Rede Ebserh e a Secretaria de Saúde do Amapá.

Segundo a administradora, no domingo (21), chegará a primeira equipe de profissionais, vindos do HU da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Eles auxiliarão na abertura de novos leitos. Mais profissionais devem chegar nas próximas semanas.

O superintendente do HU, Aljerry Rego, destacou que a ação coordenada entre as instituições é fundamental para superar esse momento agudo de crise.

“As UTIs estão lotadas e os médicos pediatras do estado estão sobrecarregados. Precisamos de toda ajuda possível nesse momento. Além do rápido reforço que recebemos da Ebserh, a Força Nacional do SUS já está em solo amapaense e nos reunimos nesta quarta (17) com o Ministério da Saúde para ajustar e alinhar, o mais rápido possível, a implementação desses serviços que se fazem tão urgentes”, informou o médico.