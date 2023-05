Surto de gripe: Macapá estende horários de atendimento em UBS’s

Equipes estarão de porta em porta intensificando vacina para a população

Por ANDRÉ SILVA

A Prefeitura de Macapá ampliou o horário de funcionamento das salas de vacina de algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS), com intuito de ampliar a oferta de imunizantes para a população. A ideia é conter o surto de gripe na cidade onde as principais vítimas são crianças.

A partir de agora, o atendimento nas salas de vacina de sete unidades de saúde vai até 21h. São elas: Infraero 2, Perpétuo Socorro, Marabaixo, Pedro Barros, São Pedro, Marcelo Cândida e Congós.

A PMM está a mais de 30 dias ofertando vacina contra a Influenza nas 25 salas espalhadas pelo município. Ainda assim, há baixa procura pelo imunizante. Até o início desta semana, o município havia atingido apenas 27% de cobertura vacinal.

Em todo o estado a situação é pior. Apenas 16% das crianças com idade vacinal receberam a dose da vacina contra influenza.

Além disso a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) iniciou, nesta quarta-feira (17), um arrastão vacinal, onde as equipes da Saúde da Família estarão de porta em porta oferecendo os imunizantes à população.

Ainda houve o reforço de medicamentos antivirais, médicos e enfermeiros nas quatro “unidades porta” que atendem situações de emergência como: Marcelo Cândida, Perpétuo Socorro, Pedro Barros e Marabaixo.

“Ontem teve um treinamento online com vários profissionais do Amapá, ministrado por mim, onde foi apresentado o protocolo de ação de pediatra, infectopediatra, protocolo montado pelo Ministério da Saúde. Ampliamos o número de atendimentos pediátrico nessas unidades, que era suficiente, mas agora com essa crise tivemos que ampliar. Vamos acompanhar semanalmente como essas medidas vai refletir no número de casos, pra ver se essa estratégia é mantida ou se haverá mudança haja vista que é algo bem dinâmico”, disse a secretária de saúde de Macapá, Erica Aimoré.

Equipes do Ministério da Saúde estão no Amapá desde terça-feira (16). Junto com técnicos da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), buscam alternativas para conter a doença.