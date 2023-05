Surto de gripe: oxigênio chega ao Amapá

Navio da Marinha também auxiliou no transporte dos leitos de leitos clínicos e de UTI, que desembarcaram no Porto de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA

Atracou nesta manhã de terça-feira (23), no Porto da Companhia Docas de Santana (CDSA), a 17 km de Macapá, o navio de apoio oceânico da Marinha do Brasil ‘Iguatemi’, que trouxe a bordo mais de 30 mil metros cúbicos de oxigênio e outros insumos hospitalares para auxiliar no combate ao surto de síndromes respiratórias que atingem o Amapá.

O navio chegou com os dois tanques de oxigênio, além de 10 leitos de UTI pediátrica e 20 de pediatria clínica. Os equipamentos serão instalados no Hospital Universitário (HU) da Unifap. As unidades hospitalares de atendimento especializado às crianças, todas estão superlotadas.

“É importante dizer que o estado não enfrenta o desabastecimento relacionado a oxigênio e esses tanques que chegaram hoje, vão nos resguardar tendo em vista a demanda alta de pacientes nas unidades hospitalares. Todas as unidades estão com a capacidade ultrapassando os 100% e por isso estamos nos resguardando”, ressaltou a secretária de Estado e da Saúde, Silvana Vedovelli.

A vinda dos mais de 32 mil metros cúbicos de oxigênio atende um pedido do Governo do Estado ao Ministério da Saúde. A empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), administradora do HU, solicitou o insumo ao fornecedor, que emergencialmente atendeu ao pedido. A Marinha do Brasil prestou apoio no transporte dos tanques de Belém (PA) até Santana (AP).