Surto gripal: Dorinaldo defende uso do HU com mais intensidade

Foi durante encontro com o MS que definiu envio de equipes ao Amapá

Da Redação

Uma equipe de 12 profissionais do Ministério da Saúde chegou hoje ao Amapá para apoiar o governo no combate ao surto gripal que já matou 3 crianças e deixou dezenas intubadas na rede hospitalar. O anúncio tinha sido feito na segunda-feira (15), durante reunião entre representantes do MS, Sesa e o deputado fede Dorinaldo Malafaia (PDT-AP), que já comandou a SVS no Amapá.

“O principal objetivo hoje é reforçar as ações assistenciais, ou seja, salvar vidas, evitar novos óbitos. Então vai uma equipe para trabalhar na gestão hospitalar, vai uma equipe para trabalhar na assistência e também estamos reforçando as ações de vigilância, reforçando o diagnóstico laboratorial, a investigação epidemiológica e a gestão da emergência”, explicou Márcio Garcia, do setor de emergências da SVSA/MS.

A Força Nacional do SUS, Instituto Adolfo Lutz, o Instituto Evandro Chagas, a Organização Panamericana de Saúde e Laboratórios Centrais de outros estados também estão apoiando o Amapá.

Dorinaldo pediu ao Ministério da Saúde que o Hospital Universitário da Unifap seja usado de forma permanente e com mais leitos e especialidades.

“É uma grande estrutura, talvez seja o maior, talvez não, é a maior estrutura hospitalar da região norte, em termos de hospital universitário, então nós precisamos ter uma destinação, porque não pode ter um espaço daquele tamanho, dirigido, logicamente, pela Ebersh com a universidade, que não seja utilizado na sua intensidade pelo povo do Amapá”, avaliou o deputado.

Ele adiantou que vai pedir à Comissão de Saúde da Câmara uma audiência pública que envolva o Ministério da Saúde, o Governo do Amapá, a Ebersh nacional e do HU da Unifap.