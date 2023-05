Surto viral: 32 crianças estão intubadas no Amapá

Surto de síndrome gripal já matou 3 crianças no Amapá, que declarou situação de emergência na rede estadual de saúde.

Por ANDRÉ SILVA

O governo do Estado intensificou medidas para combater o surto de síndrome gripal em crianças do Amapá, que registrou três mortes com sintomas nos últimos três dias. Atualmente, 185 leitos infantis estão ocupados.

Salas do Pronto Atendimento Infantil (PAI), no Centro de Macapá, foram modificadas e transformadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para atender crianças em estado grave, mas isto ainda não é suficiente. Dez crianças esperam liberação de leitos em UTI para serem transferidas.

Esses pacientes estão em salas “vermelha”, em estado grave, mas, segundo a secretária de Saúde do Estado, Silvana Vedovelli, estão recebendo todos os cuidados de uma UTI. Atualmente, 32 crianças estão intubadas no PAI e no Hospital da Criança e Adolescente (HCA).

Ainda no sábado (13), o governo do Estado contratou mais 30 leitos clínicos em um hospital particular na cidade de Santana, a 17 km de Macapá, para ampliar a cobertura de atendimentos, somando-se aos 159 leitos do PAI e HCA.

A secretária disse que o governador Clécio já fez contato com o Ministério da Saúde solicitando técnicos e equipamentos para abertura de novos leitos de UTI.

“A partir de terça [16], estaremos com técnicos do MS, que estarão aqui nos ajudando. O MS também vai dispensar para o Amapá testes de RT/PCR, para que possam ser feitos em crianças internadas. Tudo que pode ser feito, o governador do estado tem sido incansável em fazer. Nesse momento, ele está dentro do HCA, acompanhando a situação de perto e fazendo o que pode ser feito”, afirmou a secretária.

Ela explicou ainda que conversa com a Empresa Brasileira de Serviço Hospitalar (EBSERH), empresa pública que administra o Hospital Universitário, para disponibilizar 30 leitos de UTI pediátrica naquela unidade.

Além dos técnicos, o GEA solicitou ao MS o envio de médicos intensivistas e pediatras, que no estado não são suficientes. Ainda esta semana, o estado vai entregar mais 94 leitos clínicos no HCA.