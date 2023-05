Suspeito da morte de professor de capoeira é morto em confronto com o Bope

Kikito estava num carro com outros suspeitos de assaltos; confronto ocorreu na Rodovia Norte-Sul

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso suspeito de ter participado de um latrocínio ocorrido esta semana, na zona norte de Macapá, morreu ao confrontar uma equipe da Companhia de Operações Especiais (COE) do Bope do Amapá. A intervenção aconteceu no fim da noite desta sexta-feira (19), na Rodovia Norte Sul.

Walace Dias Alves, o “Kikito”, de 19 anos, tinha passagens por roubo e tráfico de drogas. Após o confronto, os policias descobriram que ele era faccionado e líder de um grupo que vinha invadindo casas e cometendo assaltos, principalmente na região norte de Macapá.

No último dia 15, ele teria participado do roubo à residência que resultou na morte do professor de capoeira Claudomiro Vilhena Tavares, de 51 anos, no Bairro Infraero II.

O dono da casa reagiu e acabou morto com um tiro na cabeça disparado por um dos assaltantes, que fugiram levando joias e celulares da vítima.

De acordo com o oficial responsável pela ocorrência do confronto de ontem, tenente A. Leite, o Bope foi chamado para dar apoio ao 2º Batalhão. A informação passada via rádio era que alguns ocupantes de um carro haviam cometido uma série de roubos nos bairros Novo Horizonte e Jardim Felicidade.

Ao serem localizados trafegando pela Norte-Sul, Kikito teria descido do veículo e passou a disparar contra os policiais. Em seguida, ele correu em direção às margens da via e sumiu em meio ao matagal e a escuridão.

Ainda segundo o oficial, os militares da COE patrulhavam pela região quando avistaram um suspeito seguindo a pé pelas margens da via.

Foi dada a ordem de parada, mas ele novamente, atirou em direção aos policiais e tentou fugir pela mata.

Só que desta vez, ele não foi longe. Os policiais revidaram e o resultado foi a morte do criminoso.