Suspeito morre ao trocar tiros com GTA em beco

Por OLHO DE BOTO

Um suspeito morreu no fim da tarde de hoje (18) em confronto com policiais do Grupo Tático Aéreo, na zona sul de Macapá. O confronto ocorreu no Beco da CPA, entre os Bairros Pedrinhas e Beirol.

A equipe terrestre do GTA chegou até o local após informações da Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP) da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) sobre um indivíduo que estaria comandando o tráfico de drogas na região e transitando armado.

De acordo com capitão Bryan Fonseca, do GTA, quando os policiais progrediram pelo beco em direção à invasão, o suspeito percebeu a aproximação e correu para dentro de uma casa. Os policiais cercaram o local, mas o criminoso começou a disparar.

Os policiais entraram no imóvel, onde houve a troca tiros e o suspeito foi atingido. Identificado como Breno Rocha Brito, de 21 anos, ele morreu no local antes da chegada do atendimento médico.

Enquanto aguardavam a chegada da perícia, militares do Bope vasculharam a casa com cães farejadores e encontraram drogas escondidas. A quantidade não foi informada. Além do entorpecente, a polícia aprendeu munições e a arma que teria sido usada no confronto.