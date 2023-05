Suspeitos de executar taxista em Santana são presos

Denúncia anônima levou a polícia até a localização dos acusados.

Por JONHWENE SILVA

Três homens foram presos e um adolescente apreendido neste domingo (28), todos suspeitos de envolvimento na execução de um taxista, crime ocorrido no último dia 23 em Santana, a 17 km de Macapá.

Os acusados foram localizados no domingo (28), após uma denúncia anônima que levou agentes da Polícia Civil e Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com o apoio do Grupo Tático Aéreo (GTA), até uma área de pontes do Bairro Fonte Nova, periferia de Santana. O bairro é o mesmo conde o taxista foi morto.

A informação era de que na Avenida 15 de novembro indivíduos estariam comercializando entorpecentes. Ao chegar ao local, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados. Um deles chegou a se esconder, no interior de uma igreja, mas com o cerco fechado decidiu se entregar.

Eles foram identificados como Júlio Cesar de Oliveira Miranda, Gilcerley Pereira da Silva, Alessandro Baia dos Santos e um menor de 16 anos.

Segundo a polícia, com eles foram encontradas porções de drogas, um revólver calibre 38 e uma máquina de cartão, que usada na venda de entorpecentes.

Na delegacia, de acordo com a polícia, Alessandro Baia admitiu ser o dono da arma e confessou que ela foi utilizada na morte do taxista Reidinaldo de Oliveira, baleado no corpo e na cabeça, na Travessa 7 do Fonte Nova.

Ele afirmou, ainda, que os tiros que vitimaram o motorista foram feitos pelo menor e que Júlio César deu apoio na ação.

Ainda durante a varredura na casa onde os acusados estavam, foram encontradas quantidades de cocaína, uma pistola, e munições de calibre 9 mm e 38, além de dois carregadores.

Os acusados foram apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana. Eles deverão responder pelos crimes de associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e munições.

Reidinaldo de Oliveira foi morto após ser acionado para uma corrida. Ele foi baleado quando chegou ao local para pegar passageiros. Chegou a ser socorrido ao Hospital de Emergência da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.