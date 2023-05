Traficante é flagrado com 2 kg de cocaína e R$ 5 mil

A prisão aconteceu no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Da REDAÇÃO

Foi transferido para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá o homem flagrado com 2 kg e R$ 5 mil em espécie pela Polícia Civil do Amapá na última segunda-feira (1). O nome do investigado, que tem 37 anos, não foi divulgado pelas autoridades, porque a apuração prossegue.

A ação policial foi da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DECCP). A prisão aconteceu no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá. O objetivo era identificar integrantes de grupos criminosos que tinham a função de guardar e transportar drogas e armas, utilizadas em assaltos na capital.

De acordo com o delegado Kleyson Fernandes, as investigações demonstraram que um veículo fazia o abastecimento de drogas e armas nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Novo Horizonte.

“Realizamos diligências e conseguimos localizar e realizar abordagem no veículo suspeito, ocasião em que encontramos o suspeito com drogas. Em seguida, foram realizadas diligências na casa dele, onde encontramos mais drogas, totalizando quase dois quilos de cocaína e mais de R$ 5 mil em dinheiro, balanças de precisão e instrumentos para embalagem do material ilícito. Representei pela prisão preventiva do preso, tendo ele sido encaminhado à audiência de custódia, oportunidade em que foi decretada sua prisão provisória”, relatou o delegado.

O homem é reincidente, já possuía duas condenações por tráfico de drogas.