Traficante é preso com máquina de prensar drogas

Ação policial ocorreu no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Por LEONARDO MELO

Um homem foi preso com 3 kg de cocaína e uma máquina usada para prensar entorpecentes, nesta sexta-feira (26), na zona sul de Macapá.

A ação, entre a Polícia Civil, Grupo Tático Aéreo (GTA) e Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Sejusp, ocorreu numa área de pontes do Bairro do Muca.

Welligton Patrick, de 27 anos, era investigado pela Delegacia de Homicídios por suspeitas de transportar armas de fogo para o crime organizado.

As armas, possivelmente usadas em homicídios pelas facções, não foram encontradas, porém o delegado Martel, responsável pela investigação, contou que a casa do suspeito, localizada em área de pontes, foi monitora durante três semanas seguidas, até ele ser parado em um veículo no momento em que transportava algumas porções de entorpecentes.

Ainda segundo a polícia, Welligton confirmou que estava a caminho de uma entrega de cocaína e levou os investigadores até a casa onde ele morava.

Lá, foram encontradas mais drogas dentro de um saco que estava jogado numa área de lago. Mas o que chamou a atenção dos agentes foi a prensa que estava em um dos cômodos do imóvel, além de balanças de precisão e dinheiro.

A suspeita é que o local funcionava como um ponto estratégico do crime organizado, de grande movimentação de tráfico de drogas.