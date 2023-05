Traficantes são presos com 21 kg da ‘super maconha’

A prisão foi feita por policiais civis do Core

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá prendeu dois homens em posse de vários tabletes de drogas, na tarde desta sexta-feira (5), na zona norte de Macapá. O veículo em que a dupla estava, um Fiat Uno azul escuro, foi interceptado por uma viatura dos agentes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

A ação policial foi filmada de dentro de um outro carro que vinha logo atrás do Fiat Uno, por alguém que já sabia que os suspeitos seriam abordados a qualquer momento.

A gravação segue e, na sequência, o carro suspeito é emparelhado. Os policiais descem de um veículo descaracterizado já dando ordens ao motorista e passageiro, que já desembarcam com as mãos para cima e deitando no chão.

No Fiat, dentro de uma cuba de isopor, foram achados 21 quilos da “super maconha” conhecida como Skank.

A investigação apurou que o transporte ilícito havia partido da zona sul e tinha como destino bocas de fumo do crime organizado.

Os presos, de 26 e 28 anos, não tiveram os nomes revelados. Eles foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e serão encaminhados para audiência de custódia neste sábado (6).