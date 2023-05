Transposição: novos servidores ficam à disposição do Estado e pagos pela União

Cerimônia de assinatura da portaria de nomeação ocorreu no Palácio do Setentrião, em Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Mais 65 servidores do ex-Território Federal do Amapá, foram aprovados no processo de Transposição para os quadros da União.

Na tarde desta sexta-feira (5) eles participaram de cerimônia no Palácio do Setentrião onde assinaram as portarias e conheceram os órgãos onde passarão a trabalhar, remunerados pelo governo federal, mas à disposição do Estado.

Creuzarina Rabelo Martins, de 51 anos, trabalhou de 1992 a 1998 como servidora. Estava ansiosa pela notícia de que havia sido aprovada no processo de Transposição, e que o trabalho vem em boa hora.

“No momento eu não estava trabalhando, estava desempregada. Então veio em boa hora. Uma benção de Deus”, alegrou-se a nova servidora.

Ela reforça o número de servidores alcançados pela Emenda Constitucional 98, de autoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede), que já fez retornar cerca 3.275 servidores para os quadros da União. Desses, 1.833 estão cedidos para o governo do estado. Só este ano mais de 400 servidores já passaram pela Transposição.

“Isso significa o quanto estamos avançando com a Transposição. Vamos avançar agora com as situações que estão com dificuldades, e trago boas notícias: já teremos, nos próximos dias, as atas de deferimento de 992 e outras portarias de enquadramento. E nos próximos dias estaremos resolvendo as duas outras questões pendentes da Transposição do grupo planejamento, controle e Endesu. Nossa expectativa é que até dezembro possamos concluir 90% da Transposição dos servidores a luz da EC 98”, garantiu o senador.

O governador Clécio Luís (SD) disse que este momento se fez justiça para os amapaenses que, segundo ele, nunca deveriam ter saído dos quadros da União. Ele disse que o GEA dialogou com cada servidor para saber em que secretaria e cargo iriam trabalhar. Tudo de acordo com cada habilidade.

“Estão todos com muita vontade de contribuir com o serviço público. E para nós, isso é muito importante porque é dinheiro novo que entra na economia amapaense, através do salário desses servidores, e também é uma mão de obra que vem reforçar os quadros do governo”, enfatizou o governador.