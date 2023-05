Travesti acusada de matar marido é assassinada

Crime ocorreu em um apartamento alugado onde Sarita morava, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma travesti de 43 anos foi encontrada morta com sinais de violência, no fim da tarde desta quinta-feira (18), no Bairro Ipê, na zona norte de Macapá.

O corpo de Jefferson Oliveira Pinheiro, a Sarita, como era conhecida e gostava de ser chamada, tinha uma lesão na cabeça e já estava rígido quando foi achado por familiares, na cozinha da casa onde morava.

Inicialmente, o delegado Paulo Roberto, da Delegacia de Homicídios, descarta a possibilidade de execução e passa a tratar o caso como latrocínio – roubo que termina na morte da vítima. Já o laudo preliminar da perícia aponta que o crime pode ter ocorrido na noite anterior.

Sarita morava sozinha, a investigação apurou que ela costumava receber visitas para jogar videogame e que a porta da casa dela estava trancada no cadeado quando familiares chegaram e notaram que havia sumido alguns bens da vítima, como celular, joias e televisor.

Além disso, vizinhos lembraram e relataram ter ouvido gritos na noite anterior, mas estava chovendo no horário e não foi possível saber de onde vinham.

Paulo Roberto também contou que não havia sinais de luta dentro da residência, porém o quarto da vítima estava desarrumado, como se alguém estivesse procurando algo pra levar.

“Quem estava com ele, saiu e bateu o cadeado da porta. Agora vamos em busca de imagens de câmeras de segurança pra tentar descobrir quem levou esses objetos”, pontuou o delegado.

Por enquanto, não há nenhum nome suspeito. Informações que possam contribuir com a elucidação do crime podem ser enviadas para o Disk Denúncia da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa (Decipe) o número é 991704302.

Homicídio

Em maio de 2022, quase 1 ano atrás, a Polícia Civil do Amapá concluiu o inquérito que investigou o assassinato de Bruno Gibson Faria Viana, morto aos 33 anos com um golpe de faca no peito, no dia 27 de fevereiro do ano passado. O crime ocorreu no Bairro Jardim Felicidade l, também na zona norte.

No inquérito, a Delegacia de Homicídios concluiu que Sarita foi a autora da facada. Segundo a polícia, a travesti tinha um relacionamento amoroso com a vítima. A travesti respondia em liberdade pela morte de Gibson.