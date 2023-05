Tripulantes dentro de empurrador que naufragou são idosos

Vítimas tem 61 e 66 anos. Buscas de ontem entraram pela madrugada

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Amapá devem retomar no meio desta manhã as buscas pelos dois tripulantes que estão presos dentro do empurrador da empresa Norte Log, que afundou no rio Matapi no último domingo (7). O Portal SelesNafes.Com apurou com fontes que participam dos trabalhos que os dois são idosos.

Um deles tem 66 anos, e o outro 61 anos. As buscas de ontem terminaram apenas na madrugada de hoje. A força da maré e o grande peso do barco dificultam o acesso ao camarote no piso inferior, onde estavam os tripulantes no momento em que o barco naufragou. Seis ocupantes conseguiam se salvar.

De acordo com a assessoria da empresa, o barco está sendo mantido na posição original por três guindastes ao mesmo tempo, que usam como base de apoio uma balsa. A operação foi autorizada pela Marinha apenas ontem, quando a empresa apresentou um “plano de resgate”.

Sempre que a maré sobe, outro empurrador tenta arrastar o barco para mais perto possível da margem.

Incansáveis, mergulhadores dos Corpo de Bombeiros já avisaram aos parentes que acompanham a operação que só deixarão o local quando localizarem os tripulantes.