Único teatro do Amapá ficará fechado em 2023

Valor aportado para reforma não atendia todas as necessidades do espaço. Secult pede mais 10 milhões para adequar espaço.

Por ANDRÉ SILVA

O principal palco dos artistas amapaenses vai continuar fechado o resto do ano. As obras do Teatro das Bacabeiras caminham a passos lentos. Os primeiros reparos já foram feitos, mas o recurso destinado à obra não garante que toda a estrutura seja atendida.

No início deste ano, técnicos da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf) e da Cultura (Secult) se reuniram para realinhar os pontos da reforma. A equipe identificou que os recursos destinados à obra – que deveria ter ocorrido entre 2019 e 2020, mas não andou por causa da pandemia de covid-19 –, não atendiam à necessidade do espaço.

Os R$ 1,8 milhão de emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre (UB), foram destinadas ao sistema refrigeração, iluminação do salão e rede de incêndio. Mas, segundo a Secult, a equipe identificou que o espaço necessita de um novo sistema de iluminação de palco, sonorização digital – ainda é analógica –, carpetes, e novas poltronas.

“O projeto era inadequado para o espaço. Estamos reestruturando o sistema de climatização original do teatro, mas só isso não dá condição para a reabertura do espaço. A sonorização, luz e equipamentos que estão lá são antigos. Você precisa garantir um equipamento adequado para os artistas e para a plateia”, pontuou Clicia di Miceli, secretária de Cultura.

Ela disse que para a reforma ampliada do espaço seria necessário um recurso maior, o que já teria sido solicitado a Alcolumbre, que já teria garantido. Desta vez de R$ 8 a 10 milhões.

“Pedimos uma nova emenda ao senador Davi e estamos com a expectativa que ela venha entre 8 a 10 milhões [de reais], o que atenderia às demandas que viabilizam a abertura do Teatro (reforma do prédio e revestimento acústico, aquisição de poltronas, cortinas e carpete e aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação)”, reforçou a secretária.

Ela adiantou que este ano, o teatro não será reaberto ao público.