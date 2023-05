Vendaval que atingiu 100 casas pode se repetir nos próximos dias

Casas tiveram telhados arrancados e muitas famílias perderam móveis e objetos pessoais.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

O vendaval que atingiu a zona sul de Macapá, na madrugada de terça-feira (23), destelhou 100 casas no Bairro Araxá, em uma área conhecida como Invasão do Zeca Diabo, segundo a Defesa Civil Municipal.

Ali, o vento, além de levar as telhas, arrancou a armação dos telhados. Muitas famílias perderam móveis e objetos pessoais.

Na manhã desta quarta-feira (24), 1 dia após o ocorrido, ainda era possível ver o estrago que o vento de 100 km/h causou.

Dona Nilvani Damascio Furtado, de 45 anos, mora na Passagem Amapá, localizada na Invasão do Zeca Diabo. Na frente da casa dela, estão pedaços de móveis amontoados e telhas espalhadas por todo lugar.

Ela relatou que a tormenta começou por volta de 4h. O vento levou todas as telhas da casa, inclusive a estrutura de madeira.

“Deu aquele barulho e foi arrancando tudo. Eu queria me levantar e não conseguia porque fiquei com medo e nervosa. Perdi meus colchões, minhas coisas molharam tudo. Foi tudo muito rápido. Chuva, trovão, tudo muito rápido”, relatou a moradora.

A vizinha dela, Suely Pinheiro dos Santos, de 43 anos, trabalha com serviços gerais e mora no local há 13 anos, com marido e três filhos. Ela relatou o pavor que tomou conta da família no momento dos fortes ventos.

“Foi um terror! Uma verdadeira tormenta. Fiquei desesperada tentando ajudar meus filhos, meu marido. Perdemos quase tudo de dentro de casa. Meus vizinhos também foram muito atingidos. Alguns ficaram sem nada dentro de casa. Perderam tudo”, lamentou a mulher.

Risco

O meteorologista Jeferson Vilhena, do Núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis (NHMET), descartou a possibilidade de ter havido um tornado ou minitornado no local. Ele explicou que o fenômeno foi característico a um vendaval ou ventania.

Os ventos fortes foram de aproximadamente 96 km/h. Mas, a previsão apontava que eles chegariam a 50 km/h.

“Nessas áreas que tiveram esses prejuízos, os ventos devem ter, realmente, alcançado uma velocidade bem maior, cerca de 1,8 vezes a cima. Se você tirar a média de 50 quilômetros, que foi registrada na estação meteorológica do Bairro Alvorada, vezes 1,8, dá quase o dobro, cerca de 96 quilômetros por hora. Então, esse deve ter sido os ventos ocorridos no Congós e Araxá, áreas mais atingidas”, explicou.

A previsão para os próximos dias ainda é de muita chuva e vento, podendo o fenômeno se repetir, considerou o meteorologista. Segundo ele, as chuvas devem se estender pelos próximos meses e ir até agosto.

No Araxá, uma casa ficou completamente destruída. A família foi cadastrada pelo serviço de assistência social e receberá um auxílio moradia do município.

Para as casas que foram destelhadas, a Prefeitura disponibilizou novas telhas.

“A gente já retornou no local nessa manhã e vamos voltar ao longo do dia e acompanhar até a normalização de tudo”, garantiu o coordenador da Defesa Civil, Aldair Santos.