Vereador alvo da PF se defende: ‘consciência limpa’

Por SELES NAFES

Único político alvo da Polícia Federal no Amapá na Operação Aluguel Fantasma, deflagrada nesta quinta-feira (18), o vereador de Macapá Daniel Theodoro (Rede) se defendeu das acusações. Numa nota divulgada à tarde, o parlamentar disse que quer o esclarecimento do caso e que está com a “consciência limpa”.

O vereador afirmou que se colocou à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento.

“Temos total interesse em elucidar quaisquer suspeitas ou supostas acusações contra minha pessoa e o mandato ao qual a população de Macapá me concedeu democraticamente. Estamos tranquilos, com a consciência limpa e convictos de nossa reputação ilibada perante a sociedade e o serviço público”, frisou.

O vereador é suspeito de indicar carros de pessoas físicas no lugar de veículos que deveriam ser da empresa contratada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Além disso, em vez de serem usados no combate à doença, os carros ficavam com seus donos, eram abastecidos, e o vereador ainda teria recebido parte dos pagamentos. Segundo a PF, o prejuízo seria de R$ 8,2 milhões.

Daniel Theodoro, no entanto, garantiu que a verdade será esclarecida.

“No devido tempo tudo será esclarecido e elucidado, comprovando mais uma vez que nossa história e caráter foram sempre marcados por superação, trabalho e justiça”, concluiu.

A prefeitura de Macapá também se posicionou afirmando que nenhum mandado de busca foi cumprido em órgãos municipais, e que a operação investiga apenas ex-servidores.