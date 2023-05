Vereador de Macapá é suspeito de recrutar ‘carros fantasmas’ na pandemia

Parlamentar é acusado de indicar carros de pessoas físicas quando veículos deveriam ser da empresa contratada

Da LEONARDO MELO

Policiais federais cumpriram oito mandados de busca e apreensão, na manhã desta quinta-feira (18), na Operação Aluguel Fantasma, que investiga o desvio de dinheiro que deveria ser usado no combate à pandemia de covid-19. O contrato investigado é de aluguel de carros pela Secretaria de Saúde de Macapá (Semsa). O Portal SN apurou que, novamente, o vereador Daniel Theodoro (Psol) é um dos investigados.

De acordo com a PF, a operação é um desdobramento da Operação Carburante II, ocorrida em agosto de 2022, que investigava o desvio de R$ 1 milhão em combustível. Desta vez, o alvo da investigação é um contrato assinado com uma empresa de locação de veículos em 2020, no fim da gestão Clécio. O contrato teria validade de um ano, mas foi prorrogado por mais dois anos na gestão de Dr Furlan. Na Carburante II, a ex-secretária de Saúde, Karla Lamberg (2021) foi um dos alvos e chegou a ter o carro apreendido.

A Semsa teria pago R$ 8,2 milhões por alugueis de carros de pessoas físicas, quando deveriam ter sido alugados carros da empresa contratada no fim de 2020. Além disso, segundo a PF, mesmo alugados pela secretaria os carros permaneciam com seus proprietários para uso pessoal e ainda eram abastecidos regularmente.

Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão nos bairros Cidade Nova, Universidade, Jardim Felicidade ll, Buritizal, Beirol e Parque dos Buritis, em Macapá, em residências de ex-servidores da Semsa e do vereador que não teve o nome divulgado, mas que o Portal SN apurou se tratar de Daniel Theodoro.

Ele já tinha sido alvo da 1ª fase da operação, no ano passado e, no contrato de locação de veículos, seria ele quem escolhia os carros que seriam alugados. Além disso, a PF informou que os donos tinham que devolver uma parte do dinheiro ao parlamentar.

A Câmara Municipal de Macapá foi procurada e ainda não se pronunciou sobre o vereador, que mesmo sendo investigado desde 2022 continua cumprindo o mandato normalmente. A atual gestão da Semsa também ainda não se manifestou sobre a operação de hoje.

Durante o cumprimento de um dos mandados, um investigado tentou esconder o celular colocando o aparelho em cima do muro.