1ª mulher a chefiar etnia é a nova secretária dos Povos Indígenas do AP

POLÍTICA NO AMAPÁ

POLÍTICA NO AMAPÁ

Sônia substituirá Simone Karipuna, que assumiu o Distrito Sanitário Indígena Amapá e norte do Pará

Compartilhamentos

Da Redação

A primeira mulher a ser vice cacica da etnia Galibi Kali’na, Sônia Jeanjacque, é a nova secretária dos Povos Indígenas do Amapá, passando a substituir Simone Karipuna, que foi escolhida para assumir o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei), subordinado ao governo federal.

Em 2021, Sônia foi eleita vice do cacique que atualmente comanda a etnia. Ela também comanda um grupo de mulheres artesãs, além de vice-coordenadora da Associação do Povo Galibi Kali’na, e vice-coordenadora do Conselho de Caciques dos Povos Indígenas de Oiapoque (CCPI).

A Secretaria de Povos Indígenas tem a função de formular políticas públicas culturais, étnicas e de proteção à natureza dos povos originários, além de assessorar o Poder Executivo neste segmento.

“Entre as prioridades está o olhar cuidadoso com a educação escolar indígena, assim como a saúde indígena, e principalmente desenvolver políticas públicas para que cheguem às comunidades de maneira igualitária nas diferentes regiões”, destacou a secretária.

Além dela, a Sepi possui secretários adjuntos das etnias Wajãpi, Wayana e Galibi Marworno. Desde janeiro, ela era secretária adjunta representantes da região de Oiapoque.

Enquanto isso, Simone Karipuna comandará um órgão responsável pela assistência à saúde em aldeias do Amapá e norte do Pará.