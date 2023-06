4 morrem em intenso tiroteio com o Bope

Os suspeitos tinham entrado em uma lotérica para cometer um roubo, mas aparentemente desistiram

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Quatro suspeitos que estavam em um carro Siena vermelho morreram, na tarde desta sexta-feira (9), durante um intenso tiroteio com uma companhia especializada do Bope do Amapá. O confronto ocorreu na Avenida Ivaldo Alves Veras, no perímetro que passa em frente ao Sambódromo de Macapá, no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul.

A ocorrência ainda está em andamento, mas os óbitos já foram confirmados no local pelo Samu. Neste momento, o local exato onde ocorreu a troca de tiros é preservada para que a Polícia Científica (Politec) inicie os trabalhos periciais e, posteriormente, a identificação dos corpos.

Em relação a dinâmica do confronto e possíveis crimes atribuídos aos suspeitos, o comando do Bope deverá informar à imprensa ao término da ocorrência, mas há indícios que eles estejam envolvidos em uma tentativa de roubo a uma lotérica momentos antes, no Bairro Universidade.

De acordo com o tenente Paulo Azevedo, comandante do Giro, Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva, as equipes já tinham intensificado o patrulhamento após a tentativa de roubo e procuravam um Siena vermelho.

O carro foi avistado na Rua Remo Amoras e houve disparo em direção à viatura dos policiais. A perseguição terminou na avenida do samba.

“Temos imagens que eles entraram na lotérica. Uma sacola que aparece na imagem está no veículo. Não sabemos porque eles não efetuaram o roubo. Eles não anunciaram, só entraram”, comentou o oficial.

Dentro do carro, os policiais encontraram quatro armas, entre elas uma pistola e um simulacro. Uma pesquisa revelou que o carro pertence a uma locadora.