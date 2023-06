52ª Expofeira terá pouco investimento, mas cumprirá objetivo, diz governo

Abandonado, Parque de Exposição da Fazendinha, na zona sul de Macapá, passará por pequenos reparos.

Por ANDRÉ SILVA

Os trabalhos para a realização da 52ª Expofeira do Amapá estão avançando. Após o anúncio do retorno do evento, após 8 anos, o governador Clécio Luís (SD) fez, na manhã desta quarta-feira (14), uma visita técnica no Parque de Exposição da Fazendinha, onde acontece a programação, acompanhado pela equipe do grupo de trabalho que planeja a reabertura do local.

A feira criada pelo 1º governador do ex-território federal, Janary Nunes, objetiva valorizar os produtos do setor de alimentos amapaense, com a promoção de negócios. A última edição do evento aconteceu em 2015.

Clécio explicou, durante a visita, que uma reforma no local iria demandar muito investimento, por isso, a equipe tem planejado fazer uso de estruturas provisórias.

“É bom esclarecer que eu reafirmei o compromisso de realizar a Expofeira. Criamos o grupo de trabalho, depois eles apresentaram um conceito de como vai ser a esse evento, Agora, estamos vendo o orçamento. Enquanto isso, e a partir de hoje, estamos ocupando o espaço para que cada um possa cumprir seu papel. A partir de agora, todo dia tem que ter um tijolinho a mais para a realização da Expofeira”, explicou o governador.

Para a realização do evento, bem como à preparação do ambiente, o governo aposta na captação de recursos privados e público. Por se tratar de um processo de retomada, o secretário de gestão e planejamento, Rodolfo Vale, explica que o evento não terá toda pompa dos anos anteriores, mas cumprirá seu papel, que é de promover os produtos do agronegócio amapaense e gerar economia para os empreendedores locais.

“A partir de agora estamos dando o segundo passo no planejamento, que é realizando essa visita técnica com o governador e todas as secretarias do estado, para que cada um possa compreender seu papel na realização da Expofeira”, analisou Vale.

A previsão inicial do governo é que o evento ocorra no período de 28 a 8 de outubro.