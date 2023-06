Salmo 49

Bom dia! Nada do que acumulamos na vida poderemos levar após a mote, apesar de várias mitologias. No Salmo 49, vemos uma ótima reflexão do rei Davi sobre o tema. O dinheiro não é raiz dos males, mas o amor a ele sim. Tem pessoas que são tão pobres que tudo o que elas têm é dinheiro, dizia Augusto Cury. Tenha um feliz sábado como o nosso Senhor Jesus!