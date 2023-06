Veja a análise de Salmo 45

Bom dia! Todos têm um preço? Alguns pensadores acreditam que sim, e não estamos falando apenas de dinheiro. Davi não se vendia ou aceitava ofertas em troca de decisões erradas. A maior necessidade do mundo é de homens honestos. Veja a análise do Salmo 45 e tenha uma ótima terça-feira (20) com o nosso Senhor Jesus!