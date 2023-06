A pedido de Randolfe, Lula assina reajuste a 13 mil policiais, bombeiros e pensionistas

Beneficiados são vinculados aos ex-territórios; projeto de lei segue para o Congresso

Compartilhamentos

Da Redação

O presidente Lula (PT) assinou, nesta quarta-feira (28), projeto de lei que abre margem no orçamento para reajuste de 9% a policiais, bombeiros e pensionistas dos ex-territórios. A pauta vinha sendo conduzida pelo líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido), que agora precisará articular a aprovação no parlamento.

Serão beneficiados 13 mil policiais, bombeiros militares e pensionistas dos ex-territórios do Amapá, Roraima e Rondônia, num total de 13.889 famílias. No Amapá, serão contemplados 1.897 militares. Será o primeiro reajuste em 10 anos.

“É uma grande conquista para os servidores amapaenses do ex-território”, resumiu o senador.

“O presidente Lula e o Congresso já fizeram a sua parte, agora vamos nos mobilizar para a apreciação na Comissão Mista de Orçamento (CMO) e com os líderes partidários”, explicou.