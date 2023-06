A verdade sobre ‘golpe do QR code’

Vídeo está circulando em grupos de WhatsApp de Macapá; Equatorial falou sobre o assunto

Por ANDRÉ SILVA

Um vídeo que circula nos grupos de WhatsApp de Macapá mostrando que bandidos estão adulterando as faturas de energia da CEA Equatorial, é falso. Foi o que afirmou a empresa, tarde desta quinta-feira (7). O vídeo seria antigo e foi gravado no Pará.

Nas imagens, um homem que não se identifica e nem diz de onde está gravando, fala que bandidos estariam aplicando um golpe utilizando o talão de energia da Equatorial.

A farsa consiste em copiar a conta da companhia e colocar um QR code para pagamento. Ao scanear o código, segundo o suposto denunciante anônimo, o dinheiro iria parar em outra conta que não é da Equatorial

Por ter semelhanças com o talão que a companhia distribui nas casas no Amapá, o vídeo logo viralizou e deixou consumidores ressabiados.

A CEA Equatorial, no entanto, respondeu por meio de nota que o vídeo é falso e antigo. E que a nova fatura realmente vem com QR code para opção de pagamento com PIX. Leia a nota a baixo.

NOTA DA EQUATORIAL

Sobre o vídeo que está circulando nas redes sociais em grupos de WhatsApp, a CEA Equatorial esclarece que são falsas as informações sobre um golpe aplicado através do novo modelo da fatura de energia. Desde o mês de fevereiro, a fatura passou por mudanças em seu layout com a inclusão de um segundo QR Code para a opção de pagamento via PIX .

O envio das faturas com a opção para pagamentos através do PIX ocorre de forma gradativa. A inclusão do PIX é uma forma de garantir mais comodidade e conforto aos clientes.