Acusado de matar cunhado em bebedeira é preso

A Delegacia de Homicídios prendeu um homem acusado de matar o próprio cunhado durante uma bebedeira em Macapá.

O crime ocorreu no dia 23 de maio desse ano. A vítima foi um homem de 25 anos de idade, que teve o peito perfurado com golpes de faca.

“O fato supostamente teria sido praticado por seu cunhado enquanto bebiam juntos. Iniciei as investigações, ouvi as testemunhas, solicitei os laudos periciais e, ainda, representei pela prisão do suposto autor”, explicou o delegado Paulo Moraes.

Segundo ele, o preso confessou o crime e alegou que era constantemente ameaçado pela vítima, em razão das brigas que o ele tinha com a própria esposa, irmã da vítima”, explicou o delegado.

O homem preso, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi encaminhado à audiência de custódia.