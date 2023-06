‘Alívio’, diz agricultor ao receber gás de cozinha durante ação social

O agricultor Nelson Araújo, da zona oeste de Macapá, foi um dos beneficiados.

Compartilhamentos

Por GRAZIELA MIRANDA

A doação de gás de cozinha pelo projeto social Ação da Cidadania tem amenizado a situação de quem vive no limite ou abaixo da linha da pobreza.

Em tempos de preço elevado – em torno de R$ 108 -, a ação se torna ainda mais relevante, como ressalta Nelson Araújo, um dos beneficiados.

“É um alívio muito grande ser beneficiado com uma ação dessa época em que tudo está muito caro”. Nelson conta que já precisou pedir dinheiro emprestado para adquirir o produto essencial em seu dia a dia.

Nesta quarta-feira (28), o projeto social concluiu mais uma etapa da iniciativa, doando 45 botijões de gás de cozinha aos agricultores do KM-9, na zona oeste de Macapá, e carapirás da Ilha Redonda, na zona norte.

O agricultor conta que se sente muito agradecido pelo projeto, pois ele já chegou a ter que pedir dinheiro emprestado para fazer a compra do produto.

“Já teve vez que eu precisei pedir ajuda para pessoas próximas a mim, porque quando o gás acaba, temos que providenciar de qualquer jeito, já que é um item essencial no nosso dia a dia”.

Ao longo de um ano, o projeto já distribuiu um total de 2.740 botijões, divididos em cinco lotes de 548 unidades, conforme explica Gabriel Bastos, secretário do projeto.

“A cada dois meses era liberado um lote. E hoje estamos concluindo a doação desse gás de cozinha. E hoje encerramos as doações desses produtos que iniciou há um ano”, afirmou.

O Ação Cidadania é um projeto social nacional, que atua no Amapá há dois anos. De acordo Gabriel Bastos, no decorrer mais de 20 mil famílias foram beneficiadas no estado no decorrer desse tempo com a doação de cestas básicas. Ele explica que os produtos são frutos de doações feitas pela iniciativa privada e distribuídos junto com a sociedade civil organizada.

O secretário do projeto social informa que as famílias são contempladas com as doações são indicadas pela pelas associações e entidades cadastradas no projeto ou por meio do Instagram @acaodacidadaniaap e do número (96) 99125-8007. No Amapá, a sede do projeto fica localizada na São Paulo, N°400, Bairro Pacoval zona norte da capital.

Para se tornar parceiro do projeto, é necessário ligar para o número (96) 99125-8007 (96) 99162-1894 ou fazer doações para a chave pix 47527274000105 (CNPJ).