Alunos vão treinar técnicas e identificam 17 motos roubadas no ‘curral’ do Detran

Veículos serão devolvidos aos proprietários após investigação da Polícia Civil.

Da REDAÇÃO

Alunos do curso de vistoria veicular, promovido pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), foram treinar técnicas de identificação de adulterações em veículos automotores no pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá, em Macapá, e para surpresa da instituição, identificaram 17 motocicletas roubadas.

O episódio ocorreu nesta sexta (9). Além das motos roubadas, outras duas com chassis adulterados foram identificadas.

Os veículos no chamado ‘curral’ do Detran vão parar lá quando apreendidos em barreiras policiais ou abordagens de rotina, por irregularidades na documentação.

O subtenente do BPRE, José Moraes, que participou da ação, explica que foi por meio da consulta de informações da placa no sistema que foi identificada a origem ilícita da maior parte dos veículos, além daqueles que tiveram as características originais de fábrica adulteradas.

Segundo ele, quando o chassi está adulterado, significa que os dados originais foram substituídos pelos de outro veículo semelhante. Neste caso, somente uma perícia poderá chegar às informações originais do veículo.

A Polícia Civil foi acionada para investigar as 19 motocicletas. Segundo o Detran, nas próximas semanas, conforme as investigações forem avançando, os veículos deverão ser entregues aos verdadeiros proprietários.