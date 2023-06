Amapá registra baixa nas vendas de abril e alta em relação a 2022

Volume de vendas no varejo recuou 1,2% em abril na comparação com o mês de março.

O comércio varejista do Amapá registrou queda no volume de vendas comércio varejista no mês de abril em relação a março.

Segundo os dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira (14) pelo IBGE, o segmento registrou retração de -1,2%, na série com ajuste sazonal. No entanto, frente a abril de 2022, o índice cresceu 6,5% – a 11ª alta consecutiva nesta comparação.

O acumulado nos últimos 12 meses foi de 7,8% e ficou acima ao de março (7,5%). Já o acumulado em 2023 variou 7,7%.

No comércio varejista ampliado, que inclui, além do varejo, as atividades de veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado especializado em alimentos, bebidas e fumo, o volume de vendas também apresentou queda de -2,9% ante o mês de março.

Comparadas a abril de 2022, as vendas do varejo ampliado tiveram leve queda de 0,5%. No acumulado do ano, o varejo ampliado apresentou alta de 2,8%.

Nos últimos 12 meses, o varejo ampliado no Amapá teve aumento de 2,9%, resultado parecido ao de março (3,0%).

O Amapá foi a segunda Unidade da Federação com pior variação nas vendas do varejo na passagem de março para abril (-1,2%), na frente apenas do Espírito Santo (-4,3%).