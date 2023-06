Após 28 anos, ‘1.050’ voltam aos quadros da União, confirma senador

Randolfe Rodrigues informou hoje a noite que uma portaria com os nomes deles será publicada amanhã, 7

Compartilhamentos

Da Redação

O drama de 1.050 servidores que haviam sido excluídos dos quadros federais, em meados dos anos 1990, terminará amanhã (7). O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido), confirmou na noite de hoje o retorno do grupo por meio de uma portaria de transposição que será publicada amanhã no Diário Oficial.

Em 1995, a justiça federal excluiu os servidores após julgar uma ação do Ministério Público Federal, que considerou irregular o ingresso deles no serviço federal, após ato do então governador Anníbal Barcellos.

Em 2018, o senador foi o relator da proposta de emenda constitucional 98 (PEC 199). No artigo 4º, após acordo com outras bancadas, Randolfe concluiu incluir o enquadramento dos servidores dos grupos 1050 e 992.

No entanto, o governo Bolsonaro não efetivou o retorno dos funcionários, que hoje não totalizam mais 1.050. Com o falecimento de alguns, restaram 927 servidores.

Segundo o senador Randolfe Rodrigues, o Ministério da Gestão editou hoje a portaria que será publicada amanhã com nomes de servidores que fazem parte dos 1.050.

Numa publicação nas redes sociais, Randolfe lembrou da jornada em ministérios e Advocacia Geral da União (AGU) na tentativa de resgatar os servidores.