Após comer e roubar em lanchonete, assaltante morre em troca de tiros

Conflito com o Bope ocorreu na Baixada Pará, no bairro Pacoval, região entre as zonas leste e norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem suspeito de ser um dos criminosos que comeram e beberam antes de assaltar uma lanchonete, morreu em confronto com o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM do Amapá na madrugada desta terça-feira (27).

O roubo ocorreu por volta de 2h, em uma lanchonete da Praça de Alimentação do Bairro Jardim Felicidade 1, no começo da rodovia do Curiaú, zona norte de Macapá.

De acordo com a polícia, os suspeitos se passaram por clientes, lancharam, e depois sacaram armas e anunciaram o assalto. Eles tomaram vários objetos de trabalhadores do empreendimento e de clientes que lanchavam. Em seguida, fugiram num Corsa, de cor escura.

O carro foi interceptado pelos militares do Batalhão de Choque/Bope, na Baixada Pará, no Bairro Pacoval. De acordo com o registro de ocorrência, durante a abordagem um dos suspeitos desembarcou do carro e começou a disparar contra a guarnição.

Os militares responderam e atingiram o criminoso. Os outros suspeitos que estavam no carro aproveitaram a troca de tiros para escapar pelas passarelas da Baixada Pará. O Samu ainda foi acionado, mas o bandido não resistiu e morreu no local do confronto.

No carro, os policiais encontraram celulares, vários documentos e cartões bancários das vítimas da lanchonete. Ainda segundo a PM, O INFRATOR morto foi reconhecido pelos clientes roubados.

O Corsa e o revólver calibre 38 usados no crime foram apresentados à Polícia Civil, que prosseguirá nas investigações. Até aa manhã desta terça, o suspeito morto ainda não havia sido identificado.