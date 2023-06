Após primeiros dias, Arraiá do Povo segue com exibições de grupos juninos

O evento ocorre desde o último sábado (24), ao lado do anfiteatro da Fortaleza de São José, no Centro de Macapá.

Por GRAZIELA MIRANDA

Após os três primeiros dias de apresentações, o Arraiá do Povo prossegue nesta terça-feira (27) com mais exibições de cinco grupos juninos dos estilos tradicional e estilizado, que concorrem à premiação.

O evento ocorre desde o último sábado (24), ao lado do anfiteatro da Fortaleza de São José, no Centro de Macapá. A programação é gratuita e vai encerrar no dia 2 de julho com o show nacional da banda de forró Falamansa. A programação inicia às 19h com apresentação de DJ’s.

Promovido pelo Governo do Amapá, o Arraiá do Povo reuni os três maiores festivais juninos do Estado: Festival Sandro Rogério, realizado pela Liga Junina de Macapá (Ligajum); Forrozão Primo Sebastian, realizado pela Federação de Entidades Juninas e Folclóricas do Amapá (Fejufap); e o Arraiá do Meio do Mundo, realizado pelo Instituto de mesmo nome. No total, se apresentam 53 grupos juninos.

A estrutura do local conta com palco, arquibancada, arena de apresentações, praça de alimentação e área para brincadeiras, com barracas tradicionais e comercialização de comidas típicas.

O Arraiá do Povo conta com o fomento de R$ 2 milhões, frutos de emendas parlamentes dos senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues, mais contrapartida do Estado.]

Cada festival junino irá escolher a melhor quadrilha de Macapá, a melhor quadrilha do Estado do Amapá e a quadrilha que vai representar o Estado na competição nacional de quadrilhas juninas.

Para cada festival junino haverá as seguintes premiações:

Ligajum

Estilizadas:

1º lugar: R$ 3.000

2º lugar: R$ 2000

3º lugar: R$ 1000

Tradicionais:

1º lugar: R$ 2000

2º lugar R$: 1000

Melhor marcador nas duas categorias: R$ 300

Melhor miss nas duas categorias: R$ 300

Festival Primo Sebastian

Passagens pra participação do nacional

Fejufap

Troféus para o primeiro, segundo e terceiro lugar.

A campeã ganha a concessão de representar o Estado do Amapá no Brasileiro de Quadrilheiras Juninas da Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas (Conaqj).

Terça-feira, 27

5º Forrozão do Primo Sebastian – Fejufap

19h – Piranhas dos Matutos

19h45 – Explosão Junina

20h30 – Simpatia da Juventude

21h15 – Revelação

22h – Sorriso Cristalino

Quarta-feira, 28

19h – Estrela Santanense

19h45 – Evolução Junina

20h30 – Estrela do Norte

21h15 – Explode Coração

22h – Guerreiros do Fogo

Quinta-feira, 29, Final Estadual – Grupos Tradicionais

14º Arraiá no Meio do Mundo – ISCJAMM

19h35 – Gaviões do Norte

20h20 – Considerados dos Matutos

21h05 – Garota Safada

21h50 -Fúria Junina

22h35- Explosão do Tempo

23h20 – Piriguetes dos Matutos

0h05 – Os Bagunçados dos Matutos

0h50 – Piranhas dos Matutos

1h35 – Rosa Dos Ventos

Sexta-feira, 30 – Final Estadual – Segundo Grupo

19H35 – Evolução Junina

20h20 – Junina Lampião – Calçoene

21h05 – Tradição Junina – Santana

21h50 – Coração Caipira – Santana

22h35 – Explode Coração – Porto Grande

23h20 – Encanto Junino – Jari

0h05 – Explosão Junina

0h50 – Renovação Junina

1h35 – Simpatia Da Juventude

2h20 – Império Amapaense

Sábado, 1º- Final Estadual – Segundo Grupo

19h35 – Guerreiros de Fogo

20h20 – Sensação Amapaense

21h05 – Pequena Dama

21h50 – Xodó Junino

22h35 – Sorriso Cristalino

23h20 – Estrela Do Norte

0h05 – Explode Coração – Santana

0h50 – Revelação

1h35 – Constelação Junina

2h20 – Luar Do Sertão

Domingo, 2

Show Falamansa