Área Portuária de Santana ainda registra crianças trabalhando

Porto do município facilita a presença de crianças e adolescentes em situação de trabalho.

Por JONHWENE SILVA

Apesar dos esforços das autoridades, crianças e adolescentes de Santana, a 17km de Macapá, ainda são vistos diariamente exercendo alguma forma de trabalho na Área Portuária da cidade.

Criado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Dia de Mundial Contra o Trabalho Infantil, 12 de junho, é uma oportunidade para debater e dar destaque ao combate a violação dos direitos da criança e adolescente. Em Santana, o Conselho Tutelar promoveu, na data, palestras e destacou a necessidade de mais políticas públicas, para garantir oportunidades ao menor.

“Ainda faltam mais políticas públicas para garantir os direitos das crianças e adolescentes do nosso município. É importante as discussões e debates para termos um norte e sensibilizarmos as autoridades”, afirmou o presidente do Conselho Tutelar, Amauri Barros.

O bairro da Área Portuária, uma das principais portas de acesso ao estado, é considerado um facilitador para se encontrar os menores.

“Infelizmente, a Área Portuária é o bairro onde comumente são vistos um maior número de crianças e adolescentes trabalhando. Seja vendendo limão, frutas ou até reparando veículos. Temos combatido isso e mesmo assim, surgem novos garotos. Quando notamos a reincidência, acionamos Ministério Público para responsabilizar os pais e tomar providências mais energéticas”, finalizou Amauri Barros.