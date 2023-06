Arraiá do Povo reúne 53 grupos juninos; veja programação

Evento que inicia neste sábado (24) é promovido pelo Governo do Amapá.

Com estrada gratuita, começa neste sábado (24) o Arraiá do Povo, evento que contará com apresentações de 53 grupos juninos ao longo de mais de uma semana de programação, na estrutura montada ao lado do anfiteatro da Fortaleza de São José, no Centro de Macapá.

O Arraiá inicia com IV Festival Junino Sandro Rogério, que reúne 20 quadrilhas entre tradicionais e estilizadas até o dia 26 de junho.

No primeiro dia, oito grupos tradicionais se apresentam aos jurados, que avaliarão 10 quesitos da apresentação: tema, miss caipira, marcador, indumentária, danças, passos de quadrilha, conjunto, harmonia de passos e evolução, criatividade e a entrada e saída da quadra.

Após isso, 12 grupos estilizados se dividem nas apresentações do dia 25 e 26, com seis grupos por noite. O festival é realizado em parceria entre Governo do Amapá e Liga Junina de Macapá (Ligajum) e define a melhor quadrilha da capital.

Nos dias 27 e 28 de junho, inicia o V Forrozão do Primo Sebastian, realizado em parceria com a Federação da Entidades Juninas e Folclóricas do Amapá (Fejufap).

As apresentações serão divididas em cinco grupos por noite, entre estilizados e tradicionais. Nesta quadra, os jurados irão avaliar temática, coreografia, miss caipira, marcador, indumentária, animação e harmonia, casamento e repertório musical.

No festival da Fejufap, não há a distinção entre as quadrilhas tradicionais e estilizadas, elas competem juntas e a campeã irá representar o Amapá no Festival Brasileiro de Quadrilhas Juninas da Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas e Grupos Folclóricos do Brasil.

O terceiro momento do Arraiá será de 29 a 1º de julho, com o XIV Arraiá no Meio do Mundo, realizado pelo Instituto Sociocultural Junino Arraiá no Meio do Mundo (ISCJAMM), que está com as seletivas estaduais em andamento. Este festival define a melhor quadrilha do Amapá.

Cada grupo deverá se apresentar nos 30 minutos previstos na regulamentação de cada festival. Entradas e saídas da quadra com atraso contam para pontuação final na competição.

O local contará com a comercialização de comidas típicas de empreendedores credenciados pelas entidades parceiras. Serão 15 boxes disponibilizados e mais 20 ambulantes circulando pelo espaço durante os oito dias de atividades.

Antes da apresentação das quadrilhas deste sábado, a festa começa com apresentação do DJ Walmir para o Festival Sandro Rogério. Nos dias 27 e 28, o esquenta é por conta do DJ Marcinho no Forrozão do Primo Sebastian.

O evento é promovido pelo Governo do Amapá, com investimento de R$ 2 milhões, recursos articulados pelos senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues.

A ideia é garantir a valorização da cultura quadrilheira e fomentar um grupo econômico que envolve desde os ambulantes ao profissional da costura.

Programação completa

Sábado, 24 – IV Festival Junino Sandro Rogério

20h – Quadrilha Rosa dos Ventos

20h40 – As Piranhas dos Matutos

21h20 – Explosão dos Matutos

22h – Considerados dos Matutos

22h40 – Fúria Junina

23h40 – Os Bagunçados dos Matutos

0h – Garota Safada

0h40 – As Piriguetes dos Matutos

Domingo, 25 – IV Festival Junino Sandro Rogério

20h – Flor do Sertão

20h40 – Renovação Junina

21h20 – Guerreiros Fogo

22h – Atração Junina

22h40 – Explosão Junina

23h40 – Reino de São João

Segunda-feira, 26 – IV Festival Junino Sandro Rogério

20h – Pequena Dama

20h40 – Inspiração Junina

21h20 – Coração Caipira

22h – Estrela Dourada

22h40 – Simpatia da Juventude

23h40 – Revelação

0h – Evolução Junina

Terça-feira, 27 – Forrozão do Primo Sebastian

19h – Piranhas dos Matutos

19h45 – Explosão Junina

20h30 – Simpatia da Juventude

21h15 – Revelação

22h – Sorriso Cristalino

Quarta-feira, 28 – Forrozão do Primo Sebastian

19h – Estrela Santanense

19h45 – Evolução Junina

20h30 – Estrela do Norte

21h15 – Explode Coração

22h – Guerreiros do Fogo

29, 30 e 1/07 – XIV Arraiá no Meio do Mundo

Ainda em realização de seletivas.