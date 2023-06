Assaltante disfarça em restaurante e surpreende casal

Criminoso foi alcançado pela Polícia Militar do Amapá na orla do Bairro Araxá, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um ladrão em fuga foi preso com uma arma de fogo logo após assaltar um casal de amigos no Centro de Macapá. O roubo ocorreu na manhã desta sexta-feira (9), nas proximidades do Parque do Forte.

À polícia, as vítimas disseram que o assaltante estava num dos restaurantes situados na Rua Beira-Rio, sentado, esperando o momento certo para agir. Elas foram surpreendidas pelo criminoso, que sacou um revólver e roubou dois celulares e, ainda, exigiu as senhas de dois cartões de créditos das vítimas.

As lojas começavam a abrir e o movimento no centro comercial ainda era fraco, o que facilitou a ação criminosa.

O ladrão fugiu numa bicicleta, mas foi seguido por uma das vítimas, que conseguiu chamar uma viatura do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) que passava pelo Centro.

Rodrigo dos Santos Sanches, de 24 anos, foi alcançado na orla do Bairro Araxá, com uma arma na cintura e levando os objetos roubados.

De acordo com o sargento Ramon Baía, ele já tem passagem pelo mesmo tipo de crime e estava com mandado de prisão em aberto.