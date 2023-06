Assaltante que alugava armas para cometer roubos é preso

Acusado foi preso numa área de pontes do Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um ex-presidiário que vinha cometendo vários assaltos na capital amapaense foi preso pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (22), dentro de casa, numa área de pontes do Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

O delegado responsável pelas investigações, Nixon Kennedy, da 9ª DP, confirmou que Daniel William Barbosa, de 22 anos, é contumaz na prática de crimes patrimoniais e que as armas de fogo usadas por ele nos roubos eram alugadas e depois devolvidas às organizações criminosas.

Chiquinho, como o ladrão é conhecido, já tem passagens por roubo, furto e tráfico de drogas. Ele foi surpreendido enquanto dormia.

Somente neste mês, a investigação apurou o envolvimento dele em dois assaltos. O mais recente ocorreu na noite passada e o alvo foi uma farmácia localizada no Bairro Congós. Lá, a ação criminosa foi gravada por câmeras de segurança e as imagens do assaltante, que fugiu numa bicicleta, foram encaminhadas para investigação.

De acordo com a polícia, o roubo rendeu a quantia de R$ 200 a Daniel William. Mas, ele estava com apenas R$ 18 quando foi localizado.

À reportagem, Chiquinho relatou ter cumprido 3 anos de prisão no Iapen, e que após sair da cadeia, em 2019, teria cometido pelo menos 7 assaltos no decorrer desses 4 anos, todos com emprego de armas de fogo.