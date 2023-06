Atraído por mulheres, homem cai em emboscada e é morto a tiros

Crime ocorreu na Invasão do Zeca Diabo, no Bairro Araxá, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem sem antecedentes criminais caiu numa emboscada e foi morto a tiros por dois indivíduos ainda não identificados. O crime ocorreu neste sábado (10), à tarde, numa área periférica conhecida como Invasão do Zeca Diabo, no Bairro Araxá, na zona sul de Macapá.

Edcarlos Dias Pinheiro, de 42 anos, não era morador da região. A polícia apurou que ele trabalhava na construção civil, com madeira na montagem de pontes. Além disso, ganhava um extra revendendo confecções.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, o vendedor foi atraído até a Travessa Nova Esperança, área de constantes conflitos entre faccionados e a PM. Lá, foi executado com pelo menos 6 disparos de pistola ponto 40 no rosto, costas e tórax.

Após o crime, os atiradores fugiram numa motocicleta e levaram celular, carteira e uma mochila da vítima, que acabou morrendo em via pública.

Mesmo os bandidos tendo levado os pertences da vítima, o que caracterizaria crime de latrocínio, para o delegado Wellington Ferraz, da Delegacia de Homicídios, a motivação é outra. Ele acredita que a vítima foi executada, já que há indícios de emboscada e a quantidade de disparos também chama a atenção.

“O fato de não ter histórico criminal, o que indica que ele pode ter sido mesmo atraído para uma emboscada. O patrão dele esteve aqui, deu boas referências sobre ele. ”,

Os investigadores buscam agora recuperar o celular do trabalhador e identificar os atiradores e as mulheres que teriam marcado o encontro fatal.

Até o fechamento da matéria, ninguém havia sido preso.