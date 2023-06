Bope troca tiros com traficantes que invadiram área de ponte; 1 morre

Confronto ocorreu numa área de pontes do Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) confirmou que uma de suas Companhias foi recebida a tiros por pelos menos 5 criminosos, dos quais um deles, no revide, acabou morrendo. O criminoso usava no tiroteio uma pistola calibre 380, que foi apreendida.

O confronto ocorreu na tarde deste sábado (24), numa área de pontes do Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

O oficial responsável pela ocorrência narrou que uma equipe da Companhia Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) foi ao local após receber denúncias de que a área de pontes da Travessa José de Paulo Lobo havia sido invadida para o domínio do tráfico de drogas por indivíduos armados que vinham colocando em risco a vida de moradores.

Ainda segundo o oficial, assim que avistaram os policiais se aproximando, os criminosos passaram a disparar contra a patrulha e invadir casas de famílias inocentes. Num desses imóveis, mesmo cercado e sem chances de fuga, um dos indivíduos decidiu pelo enfrentamento.

Ele acertou alguns disparos na parede da porta onde estavam os militares e depois tentou fugir pelo lago, mas foi atingido.

Para facilitar o atendimento médico, o atirador ferido ainda foi retirado do lago pelos policiais, que o puseram no pátio da residência, mas ele morreu antes da chegada do Samu.

Os outros integrantes do bando conseguiram fugir. Até esta manhã de domingo (25), o criminoso morto ainda não havia sido identificado.