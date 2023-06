Câmara aprova alteração no ‘Mais Médicos’ com emenda de Acácio

Emenda permite horário diferenciado a médicos com deficiência ou que tenha que cuidar dos filhos com necessidades especiais

Compartilhamentos

Da Redação

A Câmara dos Deputados aprovou a MP 1.165/23 que altera o programa Mais Médicos, com uma emenda do deputado federal Acácio Favacho (MDB). A proposta do parlamentar do Amapá permite um horário diferenciado aos profissionais que são portadores de alguma deficiência ou que precisem dispensar cuidados especiais a filhos ou cônjuges.

“Garantir a inclusão e a dignidade das pessoas com deficiência e seus familiares é contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, justificou o deputado, que teve sua emenda acatada no texto final do parecer aprovado pela Câmara.

Com alteração, os médicos nessas condições poderão conciliar as atividades do trabalho com as atividades de cuidado com o familiar, o que pode ser especialmente importante em casos em que o cuidado exige um tempo significativo, avaliou Acácio.

“É um direito garantido por lei e que busca promover a inclusão e a igualdade de oportunidades no ambiente de trabalho”, finalizou.