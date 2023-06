Candidata que gastou R$ 112 mil com gasolina tem contas aprovadas

Leda Sadala não apresentou na prestação de contas relatórios semanais dos gastos com combustíveis

Por SELES NAFES

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) aprovou as contas de campanha de 2022 da ex-deputada federal Leda Sadala (PP), na noite desta segunda-feira (12). Um parecer do Ministério Público Eleitoral apontou uma série de irregularidades, entre elas a falta de transparência com a despesa de R$ 112 mil com gasolina.

A unidade técnica do TRE apontou como principal irregularidade a ausência de relatórios semanais sobre os gastos com combustível, mas opinou pela aprovação das contas com “ressalvas”. Esse também foi o entendimento do relator do processo, juiz Rivaldo Valente.

No entanto, o procurador eleitoral Pablo Luz reiterou o pedido de reprovação das contas, e pediu o ressarcimento aos cofres públicos de R$ 2,1 milhões por irregularidades na contratação de pessoal, combustível, de advogados e contadores.

Ele também ressaltou que a ausência do relatório semanal de um gasto elevado de R$ 112 mil com combustível dificultou que os órgãos de fiscalização e a própria sociedade possam entender a natureza das despesas com recursos públicos.

“Uma das exigências é o relatório semanal de consumo para permitir à sociedade a verificação da razoabilidade daquele gasto para evitar que haja uma ‘maquiagem’. Essa falha enseja a irregularidade da despesa”, defendeu.

O advogado de defesa da candidata faltou ao julgamento, que ocorreu no formato presencial. O relatório do juiz Rivaldo Valente foi aprovado pelos demais juízes.

Irmã do ex-prefeito de Santana, Ofirney Sadala, Leda não conseguiu se reeleger para o segundo mandato.