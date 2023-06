Censo 2022: Amapá tem 733.508 habitantes

Pesquisa divulgada hoje pelo IBGE aponta que o Amapá ocupa o 9º lugar no ranking de crescimento total

Por GRAZIELA MIRANDA

O Amapá tem oficialmente 733.508 habitantes, de acordo com o Censo Demográfico 2022, divulgado nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o instituto, o número representa 0,4% da população do Brasil, sendo a 26ª maior população, ficando à frente apenas de Roraima, que possui 636.303 habitantes.

O levantamento também apontou que a taxa de crescimento médio da população do Amapá, em relação ao Censo de 2010, foi de 0,76%, tornando a oitava maior taxa entre os estados e acima da média brasileira, que foi de 0,52%. A variação absoluta (crescimento total) da população residente do Amapá, comparado ao Censo de 2010, foi de 63.982 pessoas (9,6%), ocupando o 9º lugar no ranking nacional.

De acordo com o chefe da Seção de Disseminação de Informações da Superintendência Estadual do IBGE no Amapá, Joel Lima, apesar do baixo crescimento, o resultado não estava abaixo do esperado pelo Instituto.

“Com a prévia do censo divulgada em dezembro de 2022, já tínhamos observado que ocorreu um ritmo de crescimento menor do que na década anterior”, afirmou.

Ao ser questionado se o baixo crescimento está relacionado à pandemia da covid-19 e à imigração para o sul do país, Joel Lima afirma que ainda não é possível dar essas explicações.

“Os especialistas em demografia, geografia e estatísticas do IBGE e da comunidade acadêmica ainda vão analisar.

Precisamos aguardar mais divulgações para esse aprofundamento”, declarou.

No Amapá, foram recenseados 251.949 domicílios. Destes, 200.947 são particulares permanentes ocupados, representando 80%, e 50.154 não ocupados, representando 20%.

Ainda de acordo com o IBGE, dentre os não ocupados, estão 33.820 , representando 13,5% de domicílios permanentes vagos, que não tinham moradores na data de referência do Censo 2022, e 16.334, representando 6,5% de domicílios permanentes de uso ocasional, que são residências que serviam ocasionalmente de moradia na data de referência.