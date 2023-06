Com aumento de arrecadação, Macapá paga 6% de data-base a servidores

Segundo o prefeito Dr. Furlan houve redução da folha dos servidores municipais.

Por ANDRÉ SILVA

A Prefeitura de Macapá sancionou, na manhã desta segunda-feira (12), a lei que estabelece o reajuste linear de 6% para os servidores do município. O estímulo de aposentadoria e a arrecadação acima do projetado garantiram o aumento.

A secretária de planejamento de Macapá, Fernanda Cabral, informou que o impacto gerado nos cofres da prefeitura será de R$ 57 milhões por ano. Ela assegurou que esse efeito será gradativamente diluído com a diminuição da folha de pagamento a partir do programa de Aposentadoria Municipal Estimulada (AME), pelo qual 360 servidores já foram aposentados.

“Essa variação da folha vai estar em movimento nesse percurso. Esse impacto vai ser diminuído de acordo com a saída de servidores para a inatividade”, confirmou a secretária.

Ela afirmou que no 1º quadrimestre deste ano – período em que é medida a arrecadação municipal – foi observado um aumento na arrecadação, que somado à redução da folha, dá a segurança para a manobra e garante que o novo valor pode ser mantido.

A presidente do Sindicato dos Profissionais do PACS e PSF do Estado do Amapá (Sindippea), Alessandra Queiroz, disse que o aumento vem em bom momento para a toda a categoria.

“Muito importante essa atitude da prefeitura. Haja vista que o servidor está recebendo aquilo que lhe é de direito. É bom ver uma gestão comprometida com o servidor, a final de contas não basta só cobrar o trabalho tem que dar condições”, ressaltou a sindicalista.

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan, disse que o reajuste vem após horas de conversas com sindicatos. Ele garantiu que o servidor perceberá o reajuste já no próximo pagamento.

“Isso foi fruto de discussões com sindicatos de todas as categorias e após o consenso das categorias, foi encaminhado para a Câmara de Vereadores, onde lá recebeu toda prioridade do presidente Marcelo e demais vereadores, e hoje é o ato de sanção”.