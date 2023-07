Com domingueira e samba, começa o Macapá Verão 2023

No Mercado Central irão ocorrer os principais shows de artistas locais e nacionais.

Por GRAZIELA MIRANDA

Inicia neste sábado (1º) o Macapá Verão 2023. A programação completa de abertura conta com Corrida de Rua, Feira de Agricultura e Arte, Esporte com o calor do Verão, Contação de Histórias no Bioparque da Amazônia e Samba no Mercado Central.

A Corrida de Rua será às 6h da manhã e terá um percurso de 5 km. A largada e chegada vai ser na Avenida Raimundo Álvares da Costa, ao lado do Poeirão, no Bairro Santa Rita. O evento terá como atração o DJ Deevd.

A Feira de Agricultura e Arte será realizada na quadra da Igreja Nossa Senhora da Conceição, Bairro do Trem. A ação vai acontecer das 9h às 14h.

Às 15h, haverá a Contação de histórias no Bioparque da Amazônia com os artistas Kássia Modesto e Pedro Henrique. A ação tem como público alvo as crianças.

Às 19h, inicia o Samba no Mercado Central. Na ocasião, haverá a apresentação de DJ e escolas de samba de Macapá e Santana. Além disso, a área interna do espaço funcionará normalmente.

O Macapá Verão vai acontecer até o dia 30 de julho. Nesse período, as atrações acontecerão de terça a domingo, com mostra de audiovisual às terças no Mercado a Central. Às quartas serão realizadas o Luau da Cidade, na Fazendinha. Às quintas, a programação conta com manifestações culturais e sextas com samba no Mercado Central.

Shows nacionais

8 de julho: Wesley Safadão, em frente ao Mercado Central.

13 de julho: Pitty, no Dia do Rock, em frente ao Mercado Central.

15 de julho: Fernanda Brum, no encerramento da Marcha para Jesus, em frente ao Mercado Central.

22 de julho: Aparelhagem Super Pop Live New Generation, em frente ao Mercado Central.

30 de julho: Parangolé no Bloco A Banda, com percurso tradicional do bloco, encerrando a programação do Macapá Verão 2023.

Samba no Mercado Central

– 19h: Dj Adriano

– 19h45: Embaixada de Samba Cidade de Macapá

– 20h20: Império da Zona Norte

– 20h55: Emissários da Cegonha

– 21h25: Império do Povo

– 22h: Maracatu da Favela

– 22h35: Piratas Estilizados

– 23h10: Boêmios do Laguinho

– 23h45: Piratas da Batucada

Domingueiras

No domingo (2), haverá domingueira com música ao vivo na Praia da Fazendinha, no Complexo do Jandiá e no Araxá. As programações iniciam por volta das 12h e vão até as 19h.

Local: Fazendinha

12h as 18h, programação musical

12h – DJ Mega Fabio

13h – J.Cley dos Teclados

14h – Jéssica Wanny

15h30 – Smith Gomes

16h30 – Dani Li

17h30 – Suellen Braga

Local: Jandiá

15h – Aparelhagem Gibson

16h – Márcia Fonseca

17h – Edson Loreno

18h – Olemax Brito

Local: Araxá

15h – Dj Robson Alucinado

16h – Juliana Medeiros

17h – Grupos de Capoeira: Resistência, Encandeia, Arisco

18h – JoWill

19h – Banda Brother Joy

Esportes

São 26 modalidades ao todo, com competições e atividades que vão ocorrer ao longo de julho e em diferentes espaços da capital. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) coordena as ações, que iniciam no sábado (1).

Skate

A competição de skate acontece no sábado (1), no Complexo Esportivo Glicério Marques, a partir das 15h. Cada skatista terá que completar duas voltas de 45 segundos. Dessas, o melhor tempo será usado para critérios de avaliação. Também será usado o Best Trick (competição para os skatistas disputarem pela melhor manobra em obstáculos). Cada skatista terá 5 manobras e apenas as 3 com acerto serão avaliadas. No fim, as notas serão somadas pelos árbitros.

BMX

O Bike Cross acontece no domingo (2), no Glicério Marques, a partir das 15 h. A competição é dividida em três categorias: iniciantes, amadores e profissionais. Cada atleta dará 2 voltas na pista com um tempo de 1 minuto. O atleta poderá usar qualquer lugar da pista. As regras vão seguir o padrão nacional e internacional que são o aproveitamento da pista, grau de dificuldade das manobras e consistência.

Beach wrestling

No domingo (2), às 15h30, acontece o Beach Wrestling, na arena do Araxá. A competição terá lutas nas categorias: adulto; 15 – 17 anos; 12 – 14 anos; feminina e masculina. Os atletas podem se inscrever em apenas uma categoria de peso. O objetivo do Beach Wrestling é levar o adversário ao solo ou colocá-lo para fora da área da luta. Vence quem tiver três pontos ou quem acumular mais pontos ao final da disputa.

Vôlei da diversidade 4×4

O vôlei da diversidade acontece neste domingo (2) na arena da fazendinha, às 15h. Será disputado em categoria única, com os times contendo 2 homens e 2 mulheres em quadra. As partidas seguirão o regulamento do CBV. A disputa conta com 12 duplas em quatro chaves, com três equipes jogando entre si na fase classificatória. Os dois melhores times de cada chave passam para as quartas de finais.

Basquete

O basquete 3×3 acontece nos dias 1 (sábado) e (2) domingo, às 9 horas, no Glicério Marques. As partidas duram 10 minutos ou até que um dos times chegue a 21 pontos. Cada equipe possui 12 segundos para executar a jogada.

O basquete sobre rodas funciona com duas equipes de 5 jogadores. A partida é dividida em quatro quartos de 10 minutos. Jogadores devem quicar, arremessar ou passar a bola a cada dois toques dados na cadeira de roda.

Corrida de cavalo

Nos dias 1 e 2 (sábado e domingo) acontece a 1ª corrida de cavalo da programação do Macapá Verão, na Ressaca da Pedreira, comunidade rural. As disputas ocorrem nas categorias Marajoara, Mestiço e Puro Sangue. A competição acontece no Hipódromo Chumbão Show, na Ressaca da Pedreira, a partir das 14h.