Comissão de Direitos Humanos da Alap assina carta de compromisso LGBTQIA+

Presidente da CDH, Aldilene Souza assinou documento representando a Assembleia Legislativa vc

Compartilhamentos

Da Redação

Durante o ato do governo que instituiu a Comissão Especial de Promoção da Diversidade, no último dia 28 (o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+), representantes da sociedade civil e do poder público assinaram uma carta de compromisso com o movimento. A presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alap, deputada Aldilene Souza (PDT), também é signatária.

“Como representante da Alap e da Comissão de Direitos Humanos, reconheço o valor dessa iniciativa em promover a igualdade e respeitar a diversidade em nossa sociedade. Estou empenhada em trabalhar incansavelmente para garantir os direitos e a inclusão da comunidade LGBTQIA+ no Amapá, buscando construir um Amapá mais justo e acolhedor para todos”, garantiu a parlamentar.

“A carta que assinamos aqui com o MP, o Judiciário e o Legislativo propõe, entre outras ações, a capacitação dos servidores públicos do Amapá para que a gente possamos atender a comunidade da melhor forma. Levar informação é fundamental para combater preconceitos. O que o movimento quer é dignidade e garantia de direitos como deve ser garantido a qualquer cidadão”, destacou o governador.

O evento também marcou a posse de Simone de Jesus como nova diretora do Núcleo de Acolhimento às Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Transexuais e Intersexuais (Ama – LBTI) do Amapá, ligada à Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SEPM).

“O movimento sempre pediu pessoas qualificadas, técnicos e ativistas, nos atendimentos. Vamos ter muito trabalho e o principal, garantir o acolhimento. Espero que vocês vejam minha luta como referência e que venham comigo, porque nunca estamos sós”, pontuou a nova diretora da Ama-LBTI.