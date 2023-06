Concurso da Polícia Científica: Confira o resultado final da 1ª fase

Certame promovido pelo Governo do Estado prevê 430 vagas de cadastro reserva

DA REDAÇÃO

Foi divulgado na sexta-feira (2) o resultado definitivo da avaliação de títulos e o resultado final da primeira etapa do concurso para a Polícia Científica do Amapá (PCA).

O certame, promovido pelo governo do Estado e realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), contou com 8,4 mil inscritos na primeira fase, que foi realizada em dezembro do ano passado através de prova de conhecimento. Em seguida, ocorreu a etapa que avaliou as especializações, cursos e pós-graduações dos candidatos.

O concurso da Polícia Científica prevê 430 vagas de cadastro reserva, distribuídas entre os cargos de perito criminal (180 vagas), perito odontolegista (10 vagas), papiloscopista (70 vagas), técnico pericial (40 vagas) e auxiliar técnico pericial (130 vagas).

VEJA A CLASSIFICAÇÃO FINAL

A segunda etapa será formada por três outras fases, todas eliminatórias, que consistem em Exame Documental, Exames de Saúde e Psicológico, e o Curso de Formação.